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Артур Гачинский: четверные прыжки ставить не столь сложно

Артур Гачинский: четверные прыжки ставить не столь сложно
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский рассказал о том, как нужно ставить четверные прыжки.

«Четверные прыжки ставить не столь сложно. Сложно сделать правильный одинарный, а из правильного одинарного — двойной, тройной и так далее. Пройти этот путь. Четверной прыжок — это не просто так взял и прыгнул. Четверной прыжок — это хороший правильный одинарный, это хороший правильный заход, а вот этому сложно научить», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Гачинский во время спортивной карьеры тренировался под руководством специалиста Алексея Мишина. В конце сезона-2013/2014 фигурист перешёл от Мишина к тренеру Татьяне Тарасовой. В конце 2015 года Гачинский объявил о завершении профессиональной карьеры.

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