Артур Гачинский: четверные прыжки ставить не столь сложно

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский рассказал о том, как нужно ставить четверные прыжки.
«Четверные прыжки ставить не столь сложно. Сложно сделать правильный одинарный, а из правильного одинарного — двойной, тройной и так далее. Пройти этот путь. Четверной прыжок — это не просто так взял и прыгнул. Четверной прыжок — это хороший правильный одинарный, это хороший правильный заход, а вот этому сложно научить», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Напомним, Гачинский во время спортивной карьеры тренировался под руководством специалиста Алексея Мишина. В конце сезона-2013/2014 фигурист перешёл от Мишина к тренеру Татьяне Тарасовой. В конце 2015 года Гачинский объявил о завершении профессиональной карьеры.
- 28 июня 2023
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:56
-
11:34
-
11:15
- 27 июня 2023
-
20:52
-
20:28
-
20:05
-
19:53
-
18:33
-
15:25
-
15:03
-
12:06
-
11:21
-
10:04
-
01:20
- 26 июня 2023
-
23:05
-
22:56
-
22:37
-
22:18
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
18:39
-
18:26
-
18:08
-
17:48
-
17:21
-
16:26
-
16:00
-
15:40