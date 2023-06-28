Семенович — Костомарову: горжусь тобой, Ром. Ты крутой
Поделиться
Бывшая российская фигуристка Анна Семенович отреагировала на видео олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, в котором он показал тренировку с протезами на ногах.
«Горжусь тобой, Ром. Ты крутой», — написала Семенович на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в январе текущего года Костомаров был госпитализирован с пневмонией и направлен в реанимацию. Из-за развившегося некроза российскому фигуристу провели несколько ампутаций. По информации источников из медицинского учреждения, сейчас Костомаров проходит этап протезирования.
Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года, а также двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июня 2023
-
16:33
-
16:22
-
16:11
-
15:56
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:56
-
11:34
-
11:15
- 27 июня 2023
-
20:52
-
20:28
-
20:05
-
19:53
-
18:33
-
15:25
-
15:03
-
12:06
-
11:21
-
10:04
-
01:20
- 26 июня 2023
-
23:05
-
22:56
-
22:37
-
22:18
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
18:39
-
18:26
-
18:08
-
17:48
Партнерский контент