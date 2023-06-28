Семенович — Костомарову: горжусь тобой, Ром. Ты крутой

Бывшая российская фигуристка Анна Семенович отреагировала на видео олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, в котором он показал тренировку с протезами на ногах.

«Горжусь тобой, Ром. Ты крутой», — написала Семенович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в январе текущего года Костомаров был госпитализирован с пневмонией и направлен в реанимацию. Из-за развившегося некроза российскому фигуристу провели несколько ампутаций. По информации источников из медицинского учреждения, сейчас Костомаров проходит этап протезирования.

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года, а также двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).