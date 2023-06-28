Израильский врач: у Романа Костомарова много силы воли

Бывший председатель Израильской медицинской ассоциации и экс-президент Всемирной медицинской ассоциации, профессор и врач Леонид Эйдельман рассказал, что позволит олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову быстрее восстановиться. Специалист подчеркнул, что фигурист обладает большой силой воли.
«Умеренные, дозированные и постепенные тренировки позволяют организму быстрее восстановиться. У него много силы воли, спорт — это его жизнь, поэтому не мудрено, что он хочет вернуться к физической активности.
Протезы требуют постоянной подстройки, так как со временем культя меняется и уменьшается в размере. Современные протезы позволяют очень многое. В них используются биодатчики и искусственный интеллект, которые осуществляют подобную подстройку. Только тренировки позволяют выяснить, какие именно протезы наилучшим образом подойдут тому или иному человеку", — приводит слова Эйдельмана «РИА Новости Спорт».
Напомним, 10 января текущего года Костомаров попал в больницу с пневмонией. Из-за развившегося некроза врачи провели фигуристу несколько ампутаций. Позже стало известно, что Костомаров идёт на поправку и находится на этапе протезирования.
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