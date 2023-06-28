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Mash: Татьяне Тарасовой в седьмой раз за месяц вызвали скорую на дом

Mash: Татьяне Тарасовой в седьмой раз за месяц вызвали скорую на дом
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Заслуженному тренеру Российской Федерации по фигурному катанию Татьяне Тарасовой уже в седьмой раз за месяц вызвали скорую помощь на дом, причиной стало резкое повышение давления. Об этом сообщает Mash.

Ранее, по данным издания, скорая приезжала к тренеру ввиду тех же симптомов. Важно отметить, что у Татьяны Тарасовой есть хронические болезни сердца: у неё диагностирована артериальная гипертензия и мерцательная аритмия.

В последний раз информация о приезде скорой на дом к тренеру появлялась менее недели назад, 22 июня. Тогда Mash сообщал о том, что Тарасова потеряла сознание. Личный ассистент тренера, а также хореограф Илья Авербух опровергали эту информацию, сама Тарасова заявляла, что никто к ней не приезжал.

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