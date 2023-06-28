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Александр Коган заявил, что российские фигуристы ещё могут выступить в серии Гран-при ISU

Александр Коган заявил, что российские фигуристы ещё могут выступить в серии Гран-при ISU
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что отечественные фигуристы могут попасть в число участников Гран-при ISU, если успеют получить допуск на международные соревнования до старта серии.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU), на котором будет рассмотрен допуск россиян, состоится в начале октября, а первый этап Гран-при пройдёт в США с 20-22 октября.

«Распределение спортсменов по этапам Гран-при происходит по рейтингу ISU. В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в «челленджерах» и набрать рейтинговые очки. Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах Гран-при», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

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