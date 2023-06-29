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Тренер по ОФП рассказала об особенностях подготовки фигуристов разных видов

Тренер по ОФП рассказала об особенностях подготовки фигуристов разных видов
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Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, тренер по ОФП в Академии фигурного катания (Санкт-Петербург) Ольга Белкина высказалась об особенностях подготовки фигуристов.

«Я работаю со спортсменами всех возрастов – и с начинающими фигуристами, и со спортсменами сборной страны. Поэтому, конечно, не для всех фигуристов тренировки одинаковые. Есть некий план-костяк, но он различается в зависимости от возраста, предыдущих травм, от уровня спортсмена, от задач на сезон, от количества тренировок в неделю. Мы учитываем особенности и одиночного, и парного, и синхронного катания. В синхронном и парном катании, например, очень нужны хваты, поддержки; в одиночном, наоборот, рукам можно меньшее внимание уделять. Со стороны кажется, что у парников и синхронисток это всё не так тяжело выглядит, но они ко мне потом приходят с вывернутыми лопатками поголовно», — сказала Белкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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