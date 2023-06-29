Тренер — о подготовке фигуристов без ОФП: даже на самом высоком уровне такие примеры есть
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Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, тренер по ОФП в Академии фигурного катания (Санкт-Петербург) Ольга Белкина рассказала, что даже на самом высоком уровне встречаются фигуристы, которые не включают в свою спортивную подготовку к сезону ОФП.
«Буду отталкиваться от своей практики. Могу сказать, что такие фигуристы, конечно же, есть, и, в принципе, по тому, как они выступают, можно сказать, что да. Но это напрямую зависит от самого фигуриста, от его здоровья, физической формы и данных. Бесспорно, от работы тренера и хореографа. Даже среди наших спортсменов самого высокого уровня такие примеры есть», — сказала Белкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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