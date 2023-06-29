Софья Акатьева на костылях прибыла для участия в форуме Forbes
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Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании российская фигуристка Софья Акатьева прибыла для участия в форуме Forbes на костылях, правая стопа спортсменки загипсована, сообщает «РИА Новости Спорт».
Несмотря на серьёзную травму, Акатьева приняла участие в дискуссии «Перекрёсток возможностей и смена сценария будущего».
Напомним, ранее стало известно, что российская фигуристка получила стрессовый перелом стопы. Она проходит восстановление от травмы, которую получила не так давно.
В сезоне-2022/2023 15-летняя Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, дебютировала на взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России. Софья владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.
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