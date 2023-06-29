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Щербакова — о своём возвращении на лёд: пока не хотелось бы это никак комментировать

Щербакова — о своём возвращении на лёд: пока не хотелось бы это никак комментировать
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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопросы по поводу её возвращения на лёд.

«Честно говоря, я не люблю разговоры о чём-то несовершённом. Если это случится, это не пропустят, все об этом узнают, будет, что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать.

В данный момент колено не беспокоит. Сейчас работаю в Новогорске над восстановлением физической формы», – приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Анна Щербакова размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в следующем сезоне.

Фигуристка пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе», участвовала в ледовых шоу.

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