Щербакова — о своём возвращении на лёд: пока не хотелось бы это никак комментировать

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопросы по поводу её возвращения на лёд.
«Честно говоря, я не люблю разговоры о чём-то несовершённом. Если это случится, это не пропустят, все об этом узнают, будет, что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать.
В данный момент колено не беспокоит. Сейчас работаю в Новогорске над восстановлением физической формы», – приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее появилась информация о том, что Анна Щербакова размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в следующем сезоне.
Фигуристка пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе», участвовала в ледовых шоу.
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