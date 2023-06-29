Роман Костомаров опубликовал новое видео, на котором тренируется с протезами

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео, иллюстрирующее процесс его восстановления.

Отметим, что впервые показал себя с протезами Костомаров несколько дней назад, 26 июня. Он получил много слов поддержки от фанатов и лидеров мнений.

Напомним, 46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Ранее некоторые СМИ писали, что врачи оценивают психологическое состояние фигуриста как нестабильное в связи со всем случившимся, однако другие источники эту информацию опровергали.