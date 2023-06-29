Роман Костомаров: хочется уже бежать и прыгать!

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров поделился с подписчиками впечатлениями о том, как идёт процесс его восстановления после ампутаций конечностей.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!» — написал Костомаров в своих социальных сетях.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Ранее некоторые СМИ писали, что врачи оценивают психологическое состояние фигуриста как нестабильное в связи со всем случившимся, однако другие источники эту информацию опровергали.