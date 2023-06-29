Роман Костомаров: хочется уже бежать и прыгать!

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров поделился с подписчиками впечатлениями о том, как идёт процесс его восстановления после ампутаций конечностей.
«Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!» — написал Костомаров в своих социальных сетях.
Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Ранее некоторые СМИ писали, что врачи оценивают психологическое состояние фигуриста как нестабильное в связи со всем случившимся, однако другие источники эту информацию опровергали.
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