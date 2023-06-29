Евгения Медведева — Костомарову: Ромка, как радостно видеть тебя с улыбкой!

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на новое видео с реабилитации олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова.

«Ромка! Как радостно видеть тебя с улыбкой, только вперёд», — написала Медведева в комментариях к посту.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Ранее некоторые СМИ писали, что врачи оценивают психологическое состояние фигуриста как нестабильное в связи со всем случившимся, однако другие источники эту информацию опровергали.