Акатьева — о своих мечтах: хочу сделать что‑то первой в истории

Чемпионка России в женском одиночном катании, фигуристка Софья Акатьева рассказала о своих мечтах.

«Мечтаю добиваться хороших успехов в фигурном катании. Мои мечты сейчас связаны с ним. Хочу тренироваться и выступать на высоком уровне. Добиваться всевозможных высот. Выступать на крупных соревнованиях, в том числе на международной арене. Хочу оставить свой след в фигурном катании, сделать что‑то первой в истории, поставить рекорд», — приводит слова Акатьевой «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 15-летняя Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, дебютировала на взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России. Софья владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.