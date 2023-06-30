Собчак: сила духа и характера Романа Костомарова действительно вызывают уважение

Российская журналистка, продюсер, теле- и радиоведущая Ксения Собчак выразила слова поддержки олимпийскому чемпиону 2006 года, двукратному чемпиону мира в танцах на льду Роману Костомарову, накануне выложившему новое видео с реабилитации.

«Сила духа и характера Романа Костомарова действительно вызывают уважение. После перенесённых операций человек находит в себе силы двигаться вперёд и мотивировать своим примером.

Надеюсь, реабилитация как физическая, так и психологическая пройдёт успешно, но то, что уже выложил спортсмен — восхищает. Сил и терпения!» — написала Собчак в своём телеграм-канале.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Ранее некоторые СМИ писали, что врачи оценивают психологическое состояние фигуриста как нестабильное в связи со всем случившимся, однако другие источники эту информацию опровергали.