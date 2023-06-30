Тарасова — о травме Акатьевой: не только в группе Тутберидзе случаются стрессовые переломы
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что чемпионка России Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы. Накануне фигуристка участвовала в форуме Forbes на костылях, правая стопа спортсменки была загипсована. Также сообщалось, что восстановление займёт не менее десяти дней.
15-летняя Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе, владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.
«Не только в группе Этери Тутберидзе случаются стрессовые переломы, у нас бывает такое. Бывает такое в спорте и у других. Стрессовый перелом популярен у фигуристов, потому что работа у нас такая, и работы очень много», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2023
-
18:28
-
17:35
-
13:18
-
12:11
-
11:58
- 29 июня 2023
-
22:04
-
18:02
-
17:52
-
17:28
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:15
-
15:04
-
14:45
-
13:27
-
13:02
-
12:37
-
12:10
-
10:55
-
00:35
- 28 июня 2023
-
22:53
-
18:04
-
16:53
-
16:33
-
16:22
-
16:11
-
15:56
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:56
Партнерский контент