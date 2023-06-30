Тарасова — о травме Акатьевой: не только в группе Тутберидзе случаются стрессовые переломы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что чемпионка России Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы. Накануне фигуристка участвовала в форуме Forbes на костылях, правая стопа спортсменки была загипсована. Также сообщалось, что восстановление займёт не менее десяти дней.

15-летняя Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе, владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.

«Не только в группе Этери Тутберидзе случаются стрессовые переломы, у нас бывает такое. Бывает такое в спорте и у других. Стрессовый перелом популярен у фигуристов, потому что работа у нас такая, и работы очень много», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».