Илья Авербух: жить вечно бессмысленно, если уйдут люди, которые рядом

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, как поступил бы с попавшей в его руки таблеткой бессмертия.

«Если на ладонь положат таблетку бессмертия, что вы с ней сделаете?» «Это вообще мечта, честно говоря. Если благородно, то отдал бы её Лизе (Арзамасовой, актриса, супруга Авербуха. — Прим. «Чемпионата»). Искренне бы отдал, потому что это ангельский человек.

А если нельзя передавать? Сложная дилемма. Надо же её со всеми поделить! Конечно, мама, папа, все мои дети — два сына Мартин и Лев, брат. Хотя мне очень бы хотелось съесть её самому. Может быть, я опять же по-еврейски, простите, снял с себя ответственность, положил и сказал: вот тот, кому надо, берите.

Одному жить вечно бессмысленно, если уйдут люди, которые рядом. Но жить, конечно, очень хочется. Не могу понять, почему мы не можем давно делать бесконечные апгрейды и идти вперёд. Хочется жить как можно дольше, тем более у меня совсем маленький сын, ему 14 августа будет только два года. В общем-то, хотел бы ещё детей. Хочется не просто, чтобы они появились, а дождаться хотя бы и 20-летия. Стараюсь, но тут уже на всё воля божья», — сказал Авербух в интервью каналу STMEGI TV на YouTube.