Татьяна Тарасова опровергла слухи об ухудшении здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.
В последние дни в СМИ появлялись сообщения, что Тарасовой неоднократно вызывали скорую из-за плохого самочувствия, связанного с резким повышением давления.
«Я вроде ничего, сейчас дома нахожусь, со мной всё в порядке», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Тарасовой 76 лет. Её учениками были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев (спортивные пары), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов (все – танцы на льду), Илья Кулик и Алексей Ягудин (оба — мужское одиночное катание). В последние годы Тарасова консультирует фигуристов и комментирует соревнования на ТВ.
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