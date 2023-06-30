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Крылова подтвердила, что будет тренировать дуэт Морозов/Ерёменко в Москве

Крылова подтвердила, что будет тренировать дуэт Морозов/Ерёменко в Москве
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Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова подтвердила, что танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко будет работать в Москве под её руководством.

В декабре после побед на этапах Гран-при России дуэт Морозов с Дэвидом Нарижным распался, так как партнёр не захотел уезжать на подготовку в США. В июне стало известно, что новым партнёром Морозов стал Ерёменко. Дуэт тренировался в США под руководством Николая Морозова, отца Аннабель.

«Со мной связался Николай Морозов. Попросил, чтобы ребята тренировались под моим руководством в Москве. Я подумала и приняла решение, что это интересно и хочу попробовать. Николай Морозов работал с парой в последнее время и поставил программы. Мы связываемся с ним, обсуждаем совместно идеи музыки и элементов.

Какие цели? Подготовиться к прокатам, хорошо себя показать федерации, судьям, зрителям. Эту пару ещё никто не видел, первый шаг для них. Потом уже соревновательный Гран-при.

Они приняли решение выступать за Россию. А если выступать за Россию, то нужно и тренироваться в этой стране. Сейчас ездить очень сложно. Нужно находиться здесь во время сезона», — приводит слова Крыловой «Матч ТВ».

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