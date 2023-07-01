Японка Шимада: хочу улучшить личные результаты и выучить больше четверных прыжков

Японская фигуристка Мао Шимада призналась, что хочет выучить больше четверных прыжков.
«Я хочу сохранить свои позиции и в будущем улучшить личные результаты. Хочу выучить больше четверных прыжков, но сейчас для меня важнее более стабильно исполнять тройной аксель и четверной тулуп. В прошлом году я не могла похвастаться безупречной техникой, поэтому сейчас работаю над более уверенным приземлением.
Юниорам важно ставить перед собой личные цели, а не сравнивать себя со взрослыми фигуристами. Конечно, приятно выступать на Олимпиаде, но дело не только в этом. Нужно любить фигурное катание, это самое главное. А фигурное катание — это не только прыжки. Они, безусловно, важны, но я также хочу развивать художественный аспект своих выступлений», — приводит слова Шимады Golden Skate.
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