Загитова одержала победу над Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова одержала победу в выставочном поединке по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян.
Итоговый счёт поединка — 15:14 в пользу российской фигуристки. Выставочный поединок прошёл сегодня, 1 июля, в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках».
Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании: она не только олимпийская чемпионка, но и чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при 2017 года.
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