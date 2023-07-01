Евгения Медведева назвала любимые места в Москве

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о любимых местах в Москве.

«Я, как вся современная молодёжь, очень люблю Патриаршие пруды. Там очень красиво, вкусно и много магазинов. Я люблю Красную площадь, особенно если зимой, там прямо сказка такая. Идёт снежок, все катаются, прям красиво. Ну и «Лужники», конечно же, особенно в такой прекрасный день, как сегодня. Не особо жарко, не холодно, праздник, много людей, много активностей и очень здорово», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.

Сегодня, 1 июля, в «Лужниках» проходит празднование 100-летия московского спорта. Медведева принимает участие в мероприятиях на празднике.