Медведева: личных проектов довольно много. Если что-то получается, это нужно развивать

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих проектах.

«Проектов моих личных довольно много. На самом деле, два проекта личных это уже много — это требует времени, внимания. Планируем запускать YouTube-проект, перезапускать личный бренд, из мерчевой темы переходить в брендовую официально, выкупаем все домены — это очень глубокая и интересная тема — оказывается, это требует больше времени, чем я ожидала. Одежда-то пошита, а всё остальное очень трудно. И YouTube-проект — мы уже отсняли пилотный выпуск, и совсем скоро начнутся основные съёмки. Так что ждите, будет очень много интересного, думаю, вам понравится.

Нет такой сферы моей жизни, которую я реализовала бы на сто процентов. Всё время чего-то не хватает. Но в этом максимализме больше положительных моментов, это не даёт тебе останавливаться. Ты себе доказываешь, что всё нормально, я ещё это могу, то могу и везде могу — и где-то что-то мне не хватает, а я ещё за что-то возьмусь и заполню эту пустоту, где не хватает. Расползаешься по всем отраслям своей жизни: YouTube-проект, одежду сшить, на льду покататься… Так что у этого неприятного чувства недосказанности есть много плюсов.

Предложений поступает много, берусь за многое, но благо у меня есть команда, которая мне скажет: «Не надо, это не твоё, не лезь туда». То, что получается, хоть чуть-чуть, и кажется, что это подходит к моему характеру, моему образу — это нужно продолжать развивать, потому что фигурное катание это здорово, но это тяжёлая физическая активность, а до 70 лет ты не сможешь заниматься фигурным катанием. Понятно, что можно и тренировать, и мастер-классы давать — есть такие великие люди, как Алексей Мишин, всю жизнь человек посвятил фигурному катанию. Но мне хотелось бы быть более разносторонним человеком, и тут и там, везде поспел. Поэтому если что-то получается, то это нужно развивать», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.