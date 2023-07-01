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«Я же совсем забыла показать вам пирамиды!» Туктамышева опубликовала новые фото из Мексики

«Я же совсем забыла показать вам пирамиды!» Туктамышева опубликовала новые фото из Мексики
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях новые фото из своей поездки в Мексику.

«Я же совсем забыла показать вам пирамиды! Пирамиды ацтеков.

Первое фото – пирамида Солнца. На неё обычно можно подниматься, но в этот раз было запрещено.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Второе фото – пирамида Луны. Почему главная дорога (дорога мёртвых) ведёт именно к ней, мы так и не поняли.

Третье фото – не помню, что за пирамида», — подписала фото Туктамышева.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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