«Я же совсем забыла показать вам пирамиды!» Туктамышева опубликовала новые фото из Мексики

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях новые фото из своей поездки в Мексику.
«Я же совсем забыла показать вам пирамиды! Пирамиды ацтеков.
Первое фото – пирамида Солнца. На неё обычно можно подниматься, но в этот раз было запрещено.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Второе фото – пирамида Луны. Почему главная дорога (дорога мёртвых) ведёт именно к ней, мы так и не поняли.
Третье фото – не помню, что за пирамида», — подписала фото Туктамышева.
26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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