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Александра Трусова выиграла матч у тренера по петанку в рамках Дня московского спорта

Александра Трусова выиграла матч у тренера по петанку в рамках Дня московского спорта
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова со счётом 5:2 выиграла матч у тренера по петанку в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках».

Петанк — это игра, во время которой игроки двух команд на специальной площадке по очереди бросают металлические шары, стараясь приземлить свой шар рядом с кошонетом (маленьким деревянным шариком).

Ранее Трусова выступила там же, но на фестивале фигурного катания. Она показала номер под свою песню «Два крыла».

День московского спорта проходит сегодня, 1 июля. Программа спортивного праздника рассчитана на весь день: с 12:00 до 21:00. Вход для посетителей свободный, но на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация.

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