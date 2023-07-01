Медведева: лыжи фигуристам противопоказаны, но я решила, что надо брать от жизни всё

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о первом опыте катания на горных лыжах.

«Этим летом очень хочу попробовать вейкборд — друзья говорят, что это очень весело. А зимой впервые встала на горные лыжи, и есть такая тема у фигуристов, что если ты профессионально занимаешься фигурным катанием, тебе ни в коем случае нельзя на лыжи. Визуально движения такие же, а работают абсолютно другие мышцы. Если ты покатаешься на лыжах, то на лёд выходишь и как на лыжах топаешь. Лыжи нам противопоказаны, но этой зимой я решила, что от жизни надо брать всё. Мне понравилось, здорово», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.