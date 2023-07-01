Медведева — о футболе: работа в команде в профессиональном плане мне немного чужда

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём интересе к футболу.

«С футбольным клубом «Динамо» мы дружим — конечно, продолжаем наше дружеское сотрудничество. Стараюсь приходить на матчи. Во-первых, это интересно, это другой вид спорта. Мне нравится, когда спрашивают, что общего между фигурным катанием и футболом, потому что ничего общего нет. Постоянно спрашивают — не знаю, что это за мания. Командный вид — индивидуальный вид, зимний — летний, лёд — трава. Ребят, ничего общего нет!

Я не нахожусь в этом виде спорта, я за ним наблюдаю. Мы с ребятами записали серию интервью интересных, интервью пять точно есть с разными футболистами. Было интересно с ними поболтать, узнать, что они делают на сборах — это абсолютно другая физическая активность, другие моральные принципы — работа в команде в профессиональном плане мне немного чужда, потому что я одиночница. Я в паре катаюсь, но два человека и больше десятка — это разные вещи», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.