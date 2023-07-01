Медведева — о футболе: работа в команде в профессиональном плане мне немного чужда

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём интересе к футболу.
«С футбольным клубом «Динамо» мы дружим — конечно, продолжаем наше дружеское сотрудничество. Стараюсь приходить на матчи. Во-первых, это интересно, это другой вид спорта. Мне нравится, когда спрашивают, что общего между фигурным катанием и футболом, потому что ничего общего нет. Постоянно спрашивают — не знаю, что это за мания. Командный вид — индивидуальный вид, зимний — летний, лёд — трава. Ребят, ничего общего нет!
Я не нахожусь в этом виде спорта, я за ним наблюдаю. Мы с ребятами записали серию интервью интересных, интервью пять точно есть с разными футболистами. Было интересно с ними поболтать, узнать, что они делают на сборах — это абсолютно другая физическая активность, другие моральные принципы — работа в команде в профессиональном плане мне немного чужда, потому что я одиночница. Я в паре катаюсь, но два человека и больше десятка — это разные вещи», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.
- 1 июля 2023
-
17:45
-
17:37
-
17:25
-
17:19
-
17:11
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:27
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:48
-
15:19
-
14:47
-
14:42
-
14:38
-
14:30
-
13:47
-
13:10
-
12:56
-
10:43
- 30 июня 2023
-
23:39
-
22:58
-
20:55
-
18:28
-
17:35
-
13:18
-
12:11
-
11:58
- 29 июня 2023
-
22:04
-
18:02
-
17:52
-
17:28