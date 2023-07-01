Алексей Ягудин: в России мы делаем всё, чтобы из каждого вида спорта было продолжение

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об интересе к разным видам спорта со стороны российских атлетов.

«Хочешь не хочешь, а жизнь перетекает от одного мероприятия до другого. Спорт всех объединяет. Но в последнее время эта тенденция немного изменилась, к сожалению. В России мы делаем всё, чтобы из каждого вида спорта было продолжение, чтобы это была незаконченная книга. Круто, что у людей есть много вариантов спортивных федераций, где они могут себя попробовать. Здорово, что спортсменов привлекают к другим видам спорта. Я неделю назад стрелял из лука, Трусова прыгала в длину, кто-то бежит. Это круто», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.