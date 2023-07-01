Загитова побеждала чемпионку по фехтованию, Валиева учила танцевать. Фото с дня спорта

1 июля в олимпийском комплексе «Лужники» развернулось масштабное празднование 100-летия Московского спорта. Организаторы подготовили множество активностей, а роль хедлайнеров отдали фигуристам. На Малой арене прошло яркое ледовое шоу, где российские спортсмены из одиночного и парного катания, а также танцев на льду выступили с лучшими показательными номерами. Камила Валиева представила новую душераздирающую программу, а Александра Трусова откаталась под собственную песню.

Фигуристки попробовали себя и в других видах спорта. Загитова триумфально выиграла дебютной бой по фехтованию, где её противницей стала двукратная олимпийская чемпионка Карина Азнавурян; Щербакова освоила настольный теннис, Трусова — петанк, а Валиева внесла в мастер-класс по брейк-дансу балетные нотки.

Лучшие кадры с празднования — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Алены Сахаровой и Анастасии Матросовой.