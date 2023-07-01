Видео: Камила Валиева посетила мастер-класс по брейк-дансу на Дне московского спорта

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в мастер-классе по брейк-дансу, который прошёл в «Лужниках» в рамках 100-летия московского спорта.
Там же, в «Лужниках», на фестивале фигурного катания Валиева также представила на льду показательный номер под песню «Танцы на стёклах».
26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали. Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушания по этому делу пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).
- 1 июля 2023
-
17:45
-
17:37
-
17:25
-
17:19
-
17:11
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:27
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:48
-
15:19
-
14:47
-
14:42
-
14:38
-
14:30
-
13:47
-
13:10
-
12:56
-
10:43
- 30 июня 2023
-
23:39
-
22:58
-
20:55
-
18:28
-
17:35
-
13:18
-
12:11
-
11:58
- 29 июня 2023
-
22:04
-
18:02
-
17:52
-
17:28