Видео: Камила Валиева посетила мастер-класс по брейк-дансу на Дне московского спорта

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в мастер-классе по брейк-дансу, который прошёл в «Лужниках» в рамках 100-летия московского спорта.

Там же, в «Лужниках», на фестивале фигурного катания Валиева также представила на льду показательный номер под песню «Танцы на стёклах».

26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали. Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушания по этому делу пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).