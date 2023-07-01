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Алина Загитова: рада, что у меня теперь есть профессиональная травма фехтовальщицы

Алина Загитова: рада, что у меня теперь есть профессиональная травма фехтовальщицы
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу в выставочном поединке по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян.

Бой прошёл в рамках праздника 100-летия Московского спорта в «Лужниках». Итоговый счёт поединка — 15:14 в пользу российской фигуристки.

«Я могу сказать, что фехтование — это удивительный вид спорта. Шпага была тяжёлой для моей руки, но думаю, что я справилась, насколько могла.

Первое попадание в меня — ау, что это такое было? Думаю, будет синяк завтра, но я рада, что у меня теперь есть профессиональная травма фехтовальщицы (смеётся).

Я встала в спарринг с олимпийской чемпионкой по фехтованию, она провела мне мини-мастер-класс перед тем, как мы вышли, но этого не хватило, чтобы победить её как профессионала. Мне подарили экипировку, подарили шпагу, поэтому всё может быть — я только за. Буду совершенствоваться и в этом виде спорта», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.

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