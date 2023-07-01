Алина Загитова рассказала, как изменилось её отношение к хейтерам

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова высказалась о хейтерах, которые нередко критикуют её за участие в различных мероприятиях, не связанных с её видом спорта.
Сегодня, 1 июля, в рамках праздника 100-летия Московского спорта в «Лужниках» Загитова одержала победу в выставочном поединке по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян – 15:14.
«Раньше я реагировала достаточно импульсивно, задумывалась, а вдруг они правы, а вдруг реально у меня ничего не получается. Но если каждый раз так задумываться, ты просто замкнёшься в себе и не будешь развиваться. Конечно, я не понимаю, сколько времени у этих людей, есть ли у них своя жизнь, раз они имеют время писать такие комментарии о человеке, с которым никак не знакомы. Это для меня непонятно», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.
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