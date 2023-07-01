Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об опыте игры в настольный теннис на празднике 100-летия московского спорта в «Лужниках».

«Сегодня я поиграла в настольный теннис. Всё прошло очень весело, спокойно. Раньше я играла на отдыхе с семьёй, с папой училась играть — он, конечно, лучше играет. Подкручивает, «загасить» — это не мой уровень, я пока в спокойном режиме играю. Конечно, очень часто на спортивных сборах играем и на соревнованиях. В детстве у нас были всякие первенства России, где в общем холле были столы для пинг-понга, и очень часто между соревнованиями мы играли. На чемпионате мира (2021 года. — Прим. «Чемпионата») был «пузырь», нельзя было выходить за пределы отеля, за пределы катка, и там одним из главных развлечений был настольный теннис, очень много там играли.

Сегодня соперником был профессиональный тренер, но, конечно, он подстраивался под мою игру, поэтому мы наравне играли. Сказал, что всё довольно неплохо. Мне очень понравился его подход — он говорит: «Смотри, держать ракетку лучше вот так, но, если неудобно, держи как хочешь (смеётся)», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.