Организаторы праздника в «Лужниках» отменили встречи Трусовой и Валиевой со СМИ и фанатами
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Служба безопасности праздника 100-летия Московского спорта, который проходит сегодня, 1 июля, в «Лужниках», отменила фан-встречи и общение с прессой фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой.
Ранее спортсменки приняли участие в активностях в рамках мероприятия. Валиева посетила мастер-класс по брейк-дансу, а Трусова со счётом 5:2 выиграла матч у тренера по петанку.
Также Камила и Александра выступили на фестивале фигурного катания, который прошёл там же в «Лужниках». Валиева представила на льду показательный номер под песню «Танцы на стёклах», а Трусова показала номер под свою песню «Два крыла».
Общение СМИ и болельщиков с Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой и Анной Щербаковой в «Лужниках» на празднике Московского спорта состоялось.
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