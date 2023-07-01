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Организаторы праздника в «Лужниках» отменили встречи Трусовой и Валиевой со СМИ и фанатами

Организаторы праздника в «Лужниках» отменили встречи Трусовой и Валиевой со СМИ и фанатами
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Служба безопасности праздника 100-летия Московского спорта, который проходит сегодня, 1 июля, в «Лужниках», отменила фан-встречи и общение с прессой фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой.

Ранее спортсменки приняли участие в активностях в рамках мероприятия. Валиева посетила мастер-класс по брейк-дансу, а Трусова со счётом 5:2 выиграла матч у тренера по петанку.

Также Камила и Александра выступили на фестивале фигурного катания, который прошёл там же в «Лужниках». Валиева представила на льду показательный номер под песню «Танцы на стёклах», а Трусова показала номер под свою песню «Два крыла».

Общение СМИ и болельщиков с Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой и Анной Щербаковой в «Лужниках» на празднике Московского спорта состоялось.

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