Организаторы праздника в «Лужниках» отменили встречи Трусовой и Валиевой со СМИ и фанатами

Служба безопасности праздника 100-летия Московского спорта, который проходит сегодня, 1 июля, в «Лужниках», отменила фан-встречи и общение с прессой фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой.

Ранее спортсменки приняли участие в активностях в рамках мероприятия. Валиева посетила мастер-класс по брейк-дансу, а Трусова со счётом 5:2 выиграла матч у тренера по петанку.

Также Камила и Александра выступили на фестивале фигурного катания, который прошёл там же в «Лужниках». Валиева представила на льду показательный номер под песню «Танцы на стёклах», а Трусова показала номер под свою песню «Два крыла».

Общение СМИ и болельщиков с Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой и Анной Щербаковой в «Лужниках» на празднике Московского спорта состоялось.