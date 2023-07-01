Анна Щербакова ответила, какой вид спорта выбрала бы, если бы не фигурное катание

Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира – 2021 в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопрос, какой вид спорта она выбрала бы, если бы не занялась фигурным катанием.

«Не могу абсолютно точно ответить, потому что я на коньках с трёх лет и ничем другим не была увлечена никогда. Фигурное катание — это прямо моё, спасибо моей старшей сестре, благодаря которой я оказалась на коньках. Всё равно это был бы спорт, связанный с творчеством. Фигурное катание — это искусство, не просто «быстрее, выше сильнее», но и образ, программа — эту составляющую я всегда любила больше спортивной. Художественная гимнастика или синхронное плавание? Можно сделать такой вывод, но фигурное катание — моя жизнь», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.