Анна Щербакова рассказала, как проходит её обучение в университете

Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира – 2021 в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как проходит её обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК) на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга. Спортсменка перешла на второй курс.
«Довольно сложно из-за совмещения графиков, но стараюсь. Учителя идут навстречу, помогают, всё по плану.
Хотела бы попробовать себя в других видах спорта? Никаких идей нет, но я всегда за. Когда у меня отдых, я всегда с радостью пробую все виды спорта. Всё что угодно!» — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
На празднике 100-летия московского спорта в «Лужниках» Щербакова сыграла в настольный теннис.
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