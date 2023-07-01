Косторная: зачем вести себя нормально, если можно прожить жизнь весело и круто?
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Российская фигуристка Алёна Косторная обратилась к болельщикам в своём телеграм-канале, объяснив, почему она считает, что жить нужно весело, а не так, как ожидают окружающие.
«Часто люди говорят мне: «Алёна, когда же ты начнёшь нормально себя вести?» А я вот думаю: зачем вести себя нормально, если можно прожить жизнь весело и круто?
Просто недавно комментарии читала и прям пробесило. Ребята, если вам моё поведение кажется неадекватным и скучным, значит, вы просто не в моей команде и нам с вами не по пути», – сказала Косторная в «кружочке».
Алёна Косторная катается в паре с Георгием Куницей. В июне сообщалось, что фигуристы уже выучили все тройные элементы и планируют выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре.
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