«Browless vintage». Евгения Медведева опубликовала кадры необычной винтажной фотосессии
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала кадры винтажной фотосессии.
На чёрно-белых снимках Медведева изображена с необычным гримом, практически лишившим 23-летнюю девушку бровей. Благодаря этой детали внешность спортсменки изменилась практически до неузнаваемости.
«Browless vintage», – подписала снимки Медведева.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Медведева не выступает в соревнованиях, начиная с сезона-2020/2021, когда она вернулась из Канады в Россию, в группу Этери Тутберидзе. Фигуристка принимает участие в различных ледовых шоу и других проектах, связанных с телевидением и Интернетом.
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