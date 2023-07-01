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«Browless vintage». Евгения Медведева опубликовала кадры необычной винтажной фотосессии

«Browless vintage». Евгения Медведева опубликовала кадры необычной винтажной фотосессии
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала кадры винтажной фотосессии.

На чёрно-белых снимках Медведева изображена с необычным гримом, практически лишившим 23-летнюю девушку бровей. Благодаря этой детали внешность спортсменки изменилась практически до неузнаваемости.

«Browless vintage», – подписала снимки Медведева.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Медведева не выступает в соревнованиях, начиная с сезона-2020/2021, когда она вернулась из Канады в Россию, в группу Этери Тутберидзе. Фигуристка принимает участие в различных ледовых шоу и других проектах, связанных с телевидением и Интернетом.

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