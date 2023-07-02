Отец Смолкина — о переходе сына в Грузию: это было естественное желание мальчика выступать
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Актёр Борис Смолкин рассказал, почему его сын, фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, решил сменить спортивное гражданство. Отец спортсмена подчеркнул, что сын хотел участвовать в международных соревнованиях.
«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США. Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», — приводит слова Смолкина «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
Напомним, ранее Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную страны, таким образом, они смогут выступать на международных турнирах в следующем сезоне.
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