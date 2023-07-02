Вайцеховская – о Щербаковой: она не цепляется за спорт, хотя способна туда вернуться

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о карьере российской фигуристки Анны Щербаковой, о её дальнейшей карьере и возвращении в спорт.

«Анна Щербакова — это «вопреки». Здесь впору вспомнить достаточно давнее интервью Ирины Родниной, где она говорила: «На всех обследованиях, где нужно было велосипед крутить, в мешок дышать и в уме 18 на 13 умножать, у меня всегда были самые плохие показатели. И везде внизу приписывали: «Выигрывает только за счёт силы воли и характера». Никому не приходило в голову, что у меня просто талант такой – соревноваться. Что в экстремальной ситуации я как рыба в воде».

В этом же — главный талант Щербаковой. То, что в умении показать максимальный результат в единственно нужный и важный момент Ане нет равных, мы наблюдали не только на Олимпиаде.

Вся карьера этой спортсменки в фигурном катании — вообще достаточно редкий для спорта вариант, когда ребёнок из неспортивной и очень благополучной во всех отношениях семьи, с полноценным школьным образованием, прекрасным знанием иностранного языка, множеством интересов и возможностью развивать себя в любом направлении достигает абсолютных спортивных вершин.

Думаю, что из семьи же идёт неимоверно ценное качество, которое я называю «Эффект переноса». Суть термина в том, что человек, чем бы он ни занимался, не должен позволять себе работать небрежно. Потому что в ином случае он неизбежно перенесёт небрежность на любое дело, каким бы ни занимался.

В жизни, кстати, всё происходит точно так же. Полагаю, что поэтому Аня очень успешна во всём, чем занимается вне спорта. Её слова времён работы на телевизионном проекте «Если взялась за эту работу, нужно делать её хорошо» — они, если вдуматься, всё о том же эффекте переноса.

Поэтому, как мне кажется, у Щербаковой, в отличие от огромного числа коллег по ремеслу, не просматривается ни малейшего надрыва в отношении собственного послеспортивного будущего. Она совершенно не цепляется за спорт, хотя вполне способна туда вернуться.

Вернётся ли? Думаю, только в том случае, если найдёт для себя новую и очень сильную мотивацию. Задача просто повторить уже пройденный путь и выиграть Олимпиаду во второй раз, катая однотипные по стилю программы, мне вообще не кажется достаточно сильной мотивацией для таких людей, как Аня. Для этого у них слишком много интересов», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.