Врач-реабилитолог рассказал, что за отверстие в шее у Романа Костомарова

Врач-реабилитолог Константин Терновой объяснил, что за отверстие в шее олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.
«Это обычное отверстие после трахеостомы, ничего страшного в этом нет. Это, как и любая рана, зарастёт само собой. Для искусственной вентиляции лёгких делают подобной разрез примерно один сантиметр для подключения аппарата напрямую к трахеям. Сейчас ИВЛ Роману, скорее всего, не нужен, поэтому осталась дырка, которая достаточно быстро заживёт. После зарастания останется небольшой шрам, и всё. Никаких проблем данный разрез не приносит. Нужно только следить за гигиеной, пока отверстие полностью не заросло, чтобы туда не попала инфекция», — приводит слова Тернового Sport24.
Напомним, в понедельник, 26 июня, Роман Костомаров на своей странице в социальной сети опубликовал видео, где он тренируется с протезами на ногах.
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