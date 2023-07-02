Экс-фигуристка Лобода не считает, что в танцах на льду назрел кризис

Бывшая российская фигуристка, призёр юниорского чемпионата мира, ныне тренер и хореограф Victory Skating Team Алла Лобода, выступавшая в танцах на льду, поделилась мыслями о кризисе в данном виде спорта.

«Кризис? Мне кажется, наоборот, сейчас столько талантливых пар в России. Думаю, наоборот. Александра Степанова и Иван Букин вернулись после пропуска сезона, у Александра Жулина много талантливых пар тренируется, Василиса Кагановская с Валерой Ангелополом очень развиваются. Мне кажется, у нас сейчас такая сильная танцевальная сборная. В нашем виде спорта визуальная составляющая тоже важна, а у нас все такие красивые — девочки вообще как на подбор. Всегда приятно смотреть, прям все невероятно яркие», — сказала Лобода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.