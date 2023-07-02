Экс-фигуристка Лобода: не считаю, что у меня было раннее завершение карьеры

Бывшая российская фигуристка, призёр юниорского чемпионата мира, ныне тренер и хореограф Victory Skating Team Алла Лобода, выступавшая в танцах на льду, поделилась мыслями о завершении собственной карьеры.
«Во-первых, я не считаю, что у меня было раннее завершение карьеры. Мне кажется, сейчас мои мысли не отличаются от того, что было 3-4 года назад, когда я закончила. На моём пути встречалось очень много талантливых спортсменов, которые казались мне теми, кого я не смогу догнать, а они закончили гораздо раньше, не достигнув больших результатов. К своему решению я приходила долго. Наверное, за год до завершения уже задумалась, но потом решила дать себе второй шанс, попробовать. Дальше полгода была в смятении, но потом я всё-таки решила завершить.
При этом фигурное катание никуда из моей жизни не ушло. Я безумно люблю этот вид спорта. Сейчас полюбила даже ещё сильнее, когда смогла посмотреть на него с другой стороны. Конечно, с какой-то стороны было страшно заканчивать, потому что знаю много историй, когда кто-то себя не находил после спорта. И следующие год-два у меня как раз был период жизни, посвящённый поиску себя. Я очень много всего пробовала: тренировала, участвовала в шоу, училась на спортивного журналиста, оканчивала институт. Это был бесконечный поиск себя, было очень интересно, занимательно. Попробовав всё, я поняла, что настолько горю тренерством, работой с детьми — когда они из маленьких неуклюжих «топтунов» превращаются в плавных, красивых, пластичных фигуристов. Я вообще это обожаю (улыбается)!», — сказала Лобода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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