Экс-фигуристка Лобода рассказала, как ей удалось организовать турнир на призы своего имени

Бывшая российская фигуристка, призёр юниорского чемпионата мира ныне тренер и хореограф Victory Skating Team Алла Лобода, выступавшая в танцах на льду, рассказала об организации турнира на призы своего имени.

«У меня всегда была мечта организовать свой турнир на призы моего имени. А недавно мы были на турнире на призы Евгении Медведевой, и моя спортсменка его выиграла. Мне вручили диплом как тренеру победителя, и, придя домой, я подумала: «А почему бы и нет?» Немаловажно было, что родители моих спортсменов обращались ко мне, говорили, что смотрели мои номера, что им очень понравилось. Я услышала, что интересна, что сделала что-то для этого вида спорта, и это может вдохновить кого-то.

Следующий момент был, когда я пришла на бизнес-встречу своей сестры — она у меня бизнес-консультант. Пошла туда, чтобы познакомиться с интересными людьми, послушать чьи-то истории, и ещё раз задумалась, почему бы мне не организовать свой турнир. Дальше получилось, что когда мы в тренерской обсуждали какие-то соревнования, я невзначай сказала, что у меня есть мечта когда-нибудь устроить свой турнир. А коллеги поддержали меня и сказали: «Давай прямо сейчас». Разговор был буквально весной.

Мы с Марией Георгиевной [Кузьминой] пошли к руководству нашего катка, они тоже были за эту идею. Хотелось устроить детям праздник в конце сезона. Все горели этим делом, как своим. Не знаю, как так случается, что меня окружают такие замечательные люди. Меня окутали помощью со всех сторон, и именно это дало мне поверить в себя и организовать такой классный турнир. Я теперь не хочу на этом останавливаться — хочу делать ещё, вкладываться в это дело. Мне безумно понравилось. Призёры получали очень красивые медали, огромное количество подарков — такие я мало где видела. Получали полеты в аэротрубе, катание на сёрфе на искусственной волне. Помимо этого множество игрушек, скакалок», — сказала Лобода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.