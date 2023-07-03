Экс-фигуристка Лобода объяснила, почему не согласилась работать с Анжеликой Крыловой

Бывшая фигуристка, выступавшая в танцах на льду, Алла Лобода, а ныне — тренер Victory Skating Team, рассказала, почему она не согласилась работать с Анжеликой Крыловой, также тренером по фигурному катанию, приглашавшей её в свою команду.
«Это было уже в середине этого сезона, и у меня уже настолько сформировалась своя прекрасная команда… Конечно, мне интересно попробовать всё, но я понимаю, что я не могу разорваться, и это будет и ни там, и ни там. Я очень трезво оцениваю свои возможности, и просто бросить своих детей я тоже не могу. Это уже всё настолько родное, любимое для меня. Мне всё интересно попробовать, я нахожусь в постоянном поиске вдохновения», — рассказала Лобода в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное интервью выйдет 3 июля в 8:00 на «Чемпионате».
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