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Экс-фигуристка Лобода: мне бы хотелось, чтобы я была узнаваема

Экс-фигуристка Лобода: мне бы хотелось, чтобы я была узнаваема
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Экс-фигуристка, выступавшая в танцах на льду, Алла Лобода, которая сейчас является тренером и хореографом Victory Skating Team, рассказала о том, что бы она хотела привнести в фигурное катание.

«Мне бы хотелось, чтобы я была узнаваема. Я хочу, чтобы у меня был свой стиль постановок, хотя сейчас я больше стараюсь отталкиваться от ребёнка — у них тоже у каждого есть свой стиль, свои возможности. И на первом месте у меня стоит то, что я хочу развивать детей как личностей. Родители доверяют мне своё чадо, и мне очень хочется, чтоб за всем этим спортом стояли более глубокие ценности. Для меня это тоже очень важно», — рассказала Лобода в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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