Александра Трусова показала процесс постановки номера на песню «Два крыла»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова показала процесс постановки номера на исполненную ей же песню «Два крыла».
Постановщиком программы выступил Никита Михайлов — хореограф группы Светланы Соколовской, под руководством которой тренируется Трусова. Номер был впервые показан 1 июля на празднике 100-летия Московского спорта в «Лужниках».
«Видео с постановки номера. Его вы можете взять за основу. P. S.: Необязательно снимать на коньках», — подписала ролик в своём телеграм-канале Трусова.
Перед сезоном-2022/2023 Трусова перешла в группу Соколовской, где тренируется её любимый человек Марк Кондратюк. По состоянию здоровья в минувшем сезоне Александра выступила только на двух этапах Гран-при России, а с чемпионата страны снялась в день короткой программы.
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