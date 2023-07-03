Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова показала процесс постановки номера на песню «Два крыла»

Александра Трусова показала процесс постановки номера на песню «Два крыла»
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова показала процесс постановки номера на исполненную ей же песню «Два крыла».

Постановщиком программы выступил Никита Михайлов — хореограф группы Светланы Соколовской, под руководством которой тренируется Трусова. Номер был впервые показан 1 июля на празднике 100-летия Московского спорта в «Лужниках».

«Видео с постановки номера. Его вы можете взять за основу. P. S.: Необязательно снимать на коньках», — подписала ролик в своём телеграм-канале Трусова.

Перед сезоном-2022/2023 Трусова перешла в группу Соколовской, где тренируется её любимый человек Марк Кондратюк. По состоянию здоровья в минувшем сезоне Александра выступила только на двух этапах Гран-при России, а с чемпионата страны снялась в день короткой программы.

Материалы по теме
Трусова и Кондратюк зажгли на Дне Московского спорта! Саша каталась под собственную песню
Трусова и Кондратюк зажгли на Дне Московского спорта! Саша каталась под собственную песню
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023