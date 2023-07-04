Вайцеховская — о Косторной: все суперталантливые спортсмены ленивы

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о чемпионке Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёне Косторной.

«Алёна Косторная — мой любимый l’Enfant Terrible фигурного катания. Обожаю, когда люди живут с удовольствием. «Под большое декольте», как выразился бы любимый мной писатель-драматург Владимир Кунин.

Талант Косторной безусловен. Для неё не существует двигательных ограничений, она, как никто, чувствует жест, взгляд, паузу и степень хулиганства, её любит камера, а своими коньками на льду она способна передать любую эмоцию.

На Алёну всегда интересно смотреть, поскольку даже в самый неудачный для неё день и в самой технически навороченной программе вообще не заметно, что фигурное катание для Косторной — это работа. Видны кураж, кайф и свобода. В точности как я написала в предыдущем тексте: бросается в глаза, что от любого своего поступка, будь то на льду, или в жизни, Алёна получает колоссальное удовольствие. Даже когда разбежался, споткнулся и шмякнулся.

При всём сказанном талант Косторной — классическая иллюстрация утверждения, что все или почти все суперталантливые спортсмены ленивы. Это объяснимо, кстати. Когда человеку любой элемент даётся без особых усилий, нет никакой нужды пахать часами, отрабатывая то или иное движение.

Я бы даже сказала, что большой природный талант по умолчанию конфликтует с тренировочным процессом, а значит, и с тренером. Потому что у человека в подсознании сидит уверенность: если у меня всё так легко получается, то наверняка получится и тогда, когда выйду на старт.

Неважно, кстати, каким именно видом спорта такой человек занимается.

Интересна ли мне Алёна Косторная в парном катании? В плане потенциального результата скорее нет, чем да. Этот вид, если ставить перед собой серьёзные цели, требует гораздо больше пахоты, чем одиночка. Причём, пахоты осознанной, не «дрессировки». И я, честно говоря, не верю, что Алёна способна в этом плане на забег на длинную дистанцию.

Интересно ли мне на неё смотреть? Безумно! Хочется увидеть программы, хочется увидеть идеи хореографа, которые должны быть крайне незаурядны, потому что реализовать на льду Алёна действительно способна всё, что угодно.

Я бы даже сказала (заранее простите, кто не разделяет), что в своём фигурнокатательном прошлом Алёна попала от прекрасного технаря Елены Жгун «не в те руки». Она ни разу не конвейерный товар, в групповом режиме её не подогнать даже под «золотой» стандарт. Что и подтвердила история Косторной-одиночницы», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.