Вайцеховская: четверные прыжки вся группа «Хрустального» запрыгала благодаря Трусовой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о серебряном призёре Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российской фигуристке Александре Трусовой.

«Не совсем точно я выразилась про Трусову в предыдущем посте, рассуждая о ней, Алёне Косторной и конвейере «Хрустального». Всё-таки склоняюсь к мысли, что конкуренция группы Тутберидзе — это в целом именно то, что Саше (в отличие от Алёны) всегда было нужно. Вполне допускаю, она сама этого не понимала, когда убегала от конкуренции в «Ангелы Плющенко», но по факту сильная группа — это идеальная для Саши среда обитания: чтобы все вокруг безостановочно прыгали, а она была бы там лучшей и недосягаемой.

Так, собственно, и происходило какое-то время. До сих пор убеждена, что четверные прыжки вся группа «Хрустального» запрыгала прежде всего благодаря Трусовой, а вовсе не Тутберидзе с Дудаковым. Понятно, что рано или поздно это произошло бы и без Саши, но она, начав прыгать четверные, как бы пробила очень прочный блок в сознании множества людей (и своих тренеров в том числе): показала всем, что это возможно, и потянула за собой остальных.

Быть первым в таких вещах — крайне непростая штука, кстати. И тоже своего рода талант — не бояться совершать подобные шаги. Соваться туда, куда никто другой не совался. Не подстраиваться под незнакомую ситуацию, а брать её на себя и выходить победителем.

Почему у Саши не вышло победить в самый важный момент? Мне кажется, что во взрослой фигурнокатательной жизни ей очень был нужен рядом человек с более сильным характером, чем у неё. Которому она безоговорочно верила бы. И который сумел бы убедить фигуристку в том, что круглосуточно бросаться на амбразуру, совершая очередной подвиг — не самая выгодная практика, если хочешь выиграть главный бой.

Причём Трусову нужно было именно убедить, а не пытаться подмять под себя. Но такого человека не нашлось.

Возможно, им мог бы стать Евгений Плющенко, но не в тот момент и не в той ситуации. Поэтому я далека от мысли, что, останься Трусова в «Ангелах», она стала бы в Пекине чемпионкой. Здесь всё гораздо сложнее: у Плющенко, как мне кажется, на тот момент не имелось достаточного тренерского веса, на который всегда оглядываются судьи, а главное — для Саши не было равноценного спарринга, который толкал бы фигуристку вперёд.

Иначе говоря, работая с Трусовой, Евгений сам учился быть тренером. В точности как в своё время Тутберидзе училась быть тренером, работая с Липницкой (думаю, здесь не нужно пояснять, что речь идёт не о работе с детскими и юниорскими группами).

Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но мне почему-то кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Саши мотивацию не бросать тренировки. Не распыляться на всевозможные пиар-проекты, вызывая восторг фанатов, но теряя кондиции, а остаться в спорте всерьёз и надолго.

Зачем это может быть нужно фигуристке? Ну, хотя бы затем, что олимпийское золото открывает перед человеком гораздо более широкие возможности, нежели любая другая медаль. Пример Алины Загитовой — яркое тому подтверждение», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.