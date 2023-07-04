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Хореограф группы Мишина рассказала о работе на сборах в Кисловодске

Хореограф группы Мишина рассказала о работе на сборах в Кисловодске
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Хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская рассказала о работе на сборах в Кисловодске

«Я в Кисловодске, в основном, занималась с юниорами. Мы занимались общеразвивающими историями, много работали над актёрским мастерством — и со старшими, и с маленькими. Над программами работала с юниорами, немножко прикоснулись к программам старших, но так, совсем чуть-чуть, потому что там ещё утверждается весь технический контент и всё, что должно быть с точки зрения технологии. А я обычно подключаюсь на этапе, когда программа с этой точки зрения абсолютно готова», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Навиславская — специалист из Академии танца Бориса Эйфмана. Она является педагогом по пластической выразительности и актёрскому мастерству и возглавляет соответствующее отделение, а также активно работает со спортсменами – гимнастками, синхронистками, танцорами и фигуристами.

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