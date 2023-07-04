Перешедшие в Грузию Дэвис и Смолкин в сезоне-2022/2023 получали деньги из бюджета России

Серебряные медалисты чемпионата России — 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин в минувшем сезоне получали деньги из федерального бюджета.
Ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская, сообщая о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии, заявила, что спортсмены уже полтора года не финансировались Россией, так как жили и тренировались в США. Как раз это и стало основной причиной согласия Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкиным.
«Относительно танцевального дуэта Дэвис/Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/2023 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», — говорится в документе Министерства спорта России, который цитирует «РИА Новости Спорт».
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